Alla Biblioteca Contini "Coccole e filastrocche" per salutare l'estate

Continuano gli appuntamenti con le letture interattive di “Coccole e filastrocche” per bimbi da 0 a 2 anni alla Biblioteca Contini di Domodossola. Il prossimo incontro è fissato per sabato 10 settembre alle ore 10.30.

“Sarà un’occasione -sottolineano dalla biblioteca- per condividere insieme un nuovo momento di lettura e di divertimento, e caricarsi di energia positiva per affrontare i nuovi inizi che settembre porta con sé. Per offrire a tutti i piccoli partecipanti uno spazio accogliente e le giuste attenzioni, per motivi organizzativi, la partecipazione sarà soggetta a prenotazione fino ad esaurimento posti”.