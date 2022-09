Locarno al buio per risparmiare energia, le richieste dei Verdi al Municipio

Spegnere l’illuminazione pubblica e le insegna all’esterno di attività private nelle ore notturne, installare dei sensori di accendimento automatico delle luci dove, per motivi di sicurezza, non fosse possibile lo spegnimento totale dell’illuminazione stradale.

Lo chiedono i Verdi locarnesi in una mozione depositata nei giorni scorsi in segreteria in cui sollecitano altre iniziative. Quali, ad esempio, campagne di sensibilizzazione della popolazione e dei titolari di attività commerciale mirate alla limitazione dell’illuminazione in vetrine, insegne, uffici non utilizzati la notte, residenze, ecc. Promuovere buone pratiche presso panificatori, installatori d’impianti, professionisti delle costruzioni come architetti e ingegneri ai quali chiedere l’applicazione della normativa Sia 491 (prevenzione delle emissioni luminose esterne inutili), la partecipazione di funzionari responsabili di politiche energetiche a seminari e scambi d’informazione a livello nazionale.

Il Municipio di Locarno ha già adottato provvedimenti di risparmio energetico, valutati positivamente dagli stessi Verdi, ma il gruppo consiliare chiede di fare di più.