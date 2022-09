Ritrovato l'escursionista disperso in Valle Vigezzo

Si è risolta bene la ricerca dell’escursionista disperso in Valle Vigezzo. Dopo circa un’ora i sopralluoghi sono stati interrotti nella zona del Lago Panelatte. Poco dopo le 19 infatti è stato lo stesso escursionista a telefonare ai Carabinieri avvisando che era in ritardo nel suo giro e che sta rientrando autonomamente dal suo giro in montagna.