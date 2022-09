Esordio amaro per i granata di mister Nino. La Juve Domo è stata battuta al Curotti per 3 a 0 dal Bulè Belinzago. Gli ospiti hanno messo in cassaforte i tre punti con tre reti in mezzora. All'8' la rete di Renolfi, poi il raddoppio di Sacco e il gol del definitivo ko al 28' di Sabin.

Nella ripresa Pesce trova il gol per i padroni di casa, ma la rete viene annullata per fuorigioco.