La diocesi riattiva il seminario dei laici

Dopo lo stop causato dalla pandemia, la diocesi di Novara riprende quest’anno il Seminario dei Laici. “Il percorso si articolerà in cinque incontri di formazione – spiegano dalla diocesi - dedicati a costruire il senso di appartenenza alla comunità cristiana, come uno degli elementi centrali per la crescita nella fede e come punto di partenza per rendere concreto e vivo il principio di corresponsabilità tra laici, sacerdoti e religiosi, indicato nel Sinodo diocesano”. Verranno proposti tra i temi: la cura pastorale, l'annuncio della Parola, i sacramenti, la carità e la missione.

Gli incontri vanno da ottobre a marzo del prossimo anno. Ogni appuntamento inizierà alle 9 e terminerà alle 16,45. Il primo sarà il 15 Ottobre e i successivi, il 12 Novembre, il 14 gennaio , 11 febbraio e l'ultimo è previsto l'11 marzo 2023.

Il primo incontro del percorso è in programma ad Armeno al Centro di spiritualità, successivamente in base al numero degli iscritti e alla loro provenienza verrà valutata la dislocazione degli incontri in sedi diverse del territorio. Durante il seminario si alterneranno momenti di preghiera, di scambio di esperienze pastorali e di approfondimento di alcune tematiche.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria del Seminario dei laici seminariolaici@diocesinovara.<wbr></wbr>it www.diocesinovara.it www.facebook.com/<wbr></wbr>diocesinovara/ oppure al proprio parroco. Il modulo per le iscrizioni va consegnato entro il 20 settembre in curia tramite il proprio parroco. L’iscrizione prevede un contributo per le spese di 10 euro. Ad ogni incontro è possibile usufruire del pasto ad un costo di 10 euro o provvedere personalmente con il pranzo al sacco.