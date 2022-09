Terminata la raccolta fondi per l'Oratorio di Villa

Entro l'anno inizieranno i lavori di ristrutturazione dell'area esterna dell'oratorio Domenico Savio di Villadossola.

La raccolta fondi promossa dall'oratorio attraverso un progetto sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Vco si è chiusa il 31 agosto e ha raggiunto l'obiettivo di raccogliere 80 mila euro: anzi è stata superata la cifra, sono stati raccolti infatti 133.815 euro.

Il progetto prevede una spesa di circa 300 mila euro; questa prima raccolta serve per avviare il progetto e anche per rafforzare la candidatura dello stesso ai bandi emblematici minori, mettendone in evidenza la valenza comunitaria. Il progetto è riuscito a coinvolgere i comuni di Villadossola, Antrona, Borgomezzavalle e Montescheno, tanti cittadini e associazioni.

L'oratorio ora confida, dopo l'impegno profuso e il coinvolgimento che c'è stato per la raccolta fondi, che arrivi il contributo della Fondazione comunitaria per la riqualificazione completa.

I primi ad essere realizzati saranno i campi da basket e pallavolo, seguirà il campo da calcetto, i gradoni e il camminamento.

Per festeggiare l'esito della raccolta è in programma il 18 settembre “La festa del grazie” ; alle 18 ci sarà la messa nella chiesa di Cristo Risorto e alle 19 l'apericena in oratorio.

“La raccolta – dice don Alberto Andrini, coordinatore dell'oratorio - ha avuto un successo che è andato oltre ogni aspettativa. Eravamo partiti a metà dicembre del 2021 con la presentazione del progetto nel salone dell’Oratorio di Villadossola, con l'obiettivo di raccogliere 50 mila euro, poi la soglia è stata alzata ad 80 l'abbiamo addirittura superata”.

Il Comune di Villa ha donato per il progetto 7 mila euro e i comuni di Montescheno, Borgomezzavalle e Antrona 1000 euro ciascuno. L'idea ha visto un grande coinvolgimento anche dei ragazzi che collaborano con l'oratorio e il sostegno di operatori del Ciss Ossola per organizzare attività che permettessero di raccogliere fondi utili.

La parrocchia, con la sistemazione esterna dell'oratorio, intende aumentare e migliorare la propria proposta di attività educative e sportive ai giovani. “Tutti in Campo - spiega don Alberto - prevede di consolidare la capacità di aggregazione giovanile dell’Oratorio considerato come luogo sano nel quale soprattutto le relazioni tra pari permettono ad ognuno di esprimersi e di entrare in relazione con gli altri”.