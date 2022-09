Tutto pronto per la marchiatura del Bettelmatt

È pronto per essere gustato sulle tavole dei buongustai e degli amanti del buon formaggio il Bettelmatt, produzione 2022, un’eccellenza dei formaggi d’alpeggio.

La marchiatura è partita ai primi di settembre e si concluderà a fine novembre, per arrivare a segnare a fuoco tutte le forme che vengono prodotte nei mesi estivi nei 7 alpeggi sopra i 2000 mt di quota, nelle alte montagne della Val Formazza e Alpe Devero, in Alta Ossola. L’essenziale operazione avviene sotto l’attenta analisi dei tecnici Agenform e dell’Unione Montana Alta Ossola che da sempre ne assume, quale ente proprietario del Marchio, il controllo e la gestione, per certificare il prodotto e la sua l’unicità. Il Bettelmatt è uno dei pochissimi formaggi che oltre al marchio a fuoco riporta sullo scalzo: Nome Alpeggio - Data - numero riconoscimento sanitario.

Gli otto produttori raccontano di una stagione anticipata, con un’abbondanza di pascolo che, però è stata rovinata dalla siccità, che ha quindi permesso una produzione sempre di qualità, ma molto inferiore.

Il nostro formaggio è sempre più amato e gradito, anche al di fuori del territorio italiano. - dicono i produttori dell’Associazione Produttori di Formaggio Bettelmatt - Forme di Bettelmatt vengono infatti esportate all’estero, negli Stati Uniti, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Francia e Giappone. La specificità del prodotto, che identifica una tradizione e un territorio caratteristico, fanno del Bettelmatt un vero rappresentante del formaggio italiano nel mondo, apprezzato anche nella ristorazione di alto livello e nelle botteghe, nei negozi e nei mercati prestigiosi di prodotti tipici e di qualità, di cui è ricco il nostro paese.

Sarà possibile ammirare la prima marchiatura pubblica dell’anno all’Alpe Crampiolo domenica 18 settembre, in occasione della “Festa dul Scarghè”, la festa degli alpeggi e degli alpigiani.

Sono pronte anche le vetrofanie, che vengono consegnate tutti gli anni ai rivenditori e ai ristoratori che scelgono il formaggio Bettelmatt, da esporre nei proprio locali come indicazione dei luoghi dove potere acquistare e gustare il formaggio Bettelmatt originale.

I produttori di Formaggio Bettelmatt 2022 sono:

“Albrun” di Matli Gianni – Alpe Forno - Baceno

“Alpen” dei Fratelli Pennati – Alpe Vannino – Formazza

Gabriele Scilligo – Alpe TOggia/Regina – Formazza

Bernardini Massimo – Alpe Kastel – Formazza

Bracchi Fausto – Alpe Pojala – Premia

Bravi Cristina – Alpe Morasco/Bettelmatt – Formazza

Matli Silvano – Alpe Forno – Baceno

Olzeri Adolfo – Alpe Sangiatto – Baceno