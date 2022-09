Al Calvario si prega per la pace in Ucraina

Il 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Santa Croce, su iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali europee e della Conferenza Episcopale Italiana, si celebra in tutte le Chiese d'Europa una Giornata di preghiera per la Pace in Ucraina.

La Comunità dei Padri rosminiani del Sacro Monte Calvario si unisce a questa grande invocazione di pace oggi pomeriggio, al Santuario del Santissimo Crocifisso; dalle ore 17.30 ci sarà l’adorazione del Santissimo Sacramento e alle 18.30 il vespro e la benedizione.

La festa della Santa Croce al Sacro Monte Calvario sarà ricordata con un ricco programma di celebrazioni religiose e di eventi musicali e culturali il 18 settembre ed è previsto anche un pranzo nel refettorio dei Padri rosminiani al costo di 20 euro. Le prenotazioni si chiudono oggi per iscriversi telefonare allo 0324-242010 oppure su Whatsapp al numero 3203385351.