Sarà presentata alla festa della Santa Croce la nuova guida al Sacro Monte

La nuova edizione della guida al Sacro Monte Calvario di Domodossola sarà presentata domenica 18 settembre in occasione della festa di Santa Croce organizzata dalla parrocchia Sacro Cuore e San Quirico dei Padri rosminiani.

"Si tratta di una versione aggiornata e ampliata della guida curata dallo storico rosminiano Tullio Bertamini -­ spiega Francesca Giordano, presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti – il nuovo volume è stato realizzato contestualmente al Restauro della cappella V, dedicata al 'Cireneo che porta la Croce' e alla valorizzazione del tratto inferiore dell'itinerario storico-religioso del Sacro Monte Calvario di Domodossola finanziato dalla Fondazione Cariplo. Il nuovo volume è dotato di un corredo fotografico più ampio e di diverse integrazioni che riguardano gli aspetti storico artistici. Sono particolarmente emozionata di poter presentare questa nuova guida avendo una formazione rosminiana e un profondo legame con Domodossola".

La patronale di domenica 18 prevede, dalle 10, la messa solenne. A seguire è prevista la processione con la reliquia di Santa Croce e la benedizione della città dal Belvedere, con l'accompagnamento del Corpo musicale della città di Domodossola. Poi il pranzo nel refettorio dei Rosminiani, a cui seguiranno alle ore 15 i Vespri e la presentazione della nuova guida, in sala Bozzetti, mentre alle 21 i festeggiamenti saranno conclusi con un concerto. Inoltre, per tutta la giornata, nel cortile adiacente la portineria del convento, sarà esposto il quadro del 1672 raffigurante l’antico percorso della Via Crucis partendo dalla Madonna della neve.



"Il Sacro Monte di Domodossola ­ conclude Giordano –, unitamente al complesso dei nove Sacri Monti riconosciuti patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, ricordano la spiritualità, l’arte e la storia delle comunità che hanno contribuito alla loro realizzazione, che permeano ancora oggi questi territori caratterizzati da una bellezza unica e inimitabile".