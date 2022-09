Seconda giornata per Domosofia 2022: si parla di economia, guerra e arte

Seconda giornata per il festival della conoscenza Domosofia, organizzato dal Comune i Domodossola con la direzione artistica di Maria Fiorenza Coppari. In cartellone quest'anno propone 40 appuntamenti tra incontri, talk show, interviste, letture dedicate alla “luccicanza”.

Il 15 settembre si parte con due appuntamenti alle 10 con “Domosofia young”, gli incontri dedicati alle scuole. All'Auditorium Floreanini Luca Perri , astrofisico e divulgatore scientifico, parlerà agli studenti del primo ciclo nella conferenza "La pazza scienza, risultati serissimi di ricerche stravaganti". Al Galletti il giornalista Nicola Saldutti , responsabile settore economia del Corriere della Sera, propone agli alunni delle superiori l'incontro "Economia e prospettive future. Il tesoro che non t’aspetti".

Saldutti sarà anche il protagonista della conferenza delle 17 in piazza Rovereto dal titolo “Nuovi orizzonti economici. La risorsa Terra, l’oro di domani”. Alle 17.30 in Cappella Mellerio “Storie di guerra e di umanità” con l'inviato Domenico Quirico. Alle 18 “Sironi e la luce della figura femminile”, si parla di arte in piazza Rovereto con Elena Pontiggia.