Promozione, un solo punto per le due ossolane

Un solo punto in due. La seconda di Promozione porta poco fieno in cascina per le due ossolane.La Juventus Domo cade (4-0) in quel di Trino. Il Piedimulera impatta 0 a o con la Chiavazzese.

Che l’avvio dei granata sarebbe stato difficile lo diceva il calendario, che ha messo sulla strada della formazione allenata da Nino due corazzate come Bellinzago e Trino. Il tecnico ossolano predica calma, perché sa che occorre un po’ di tempo per ‘impastare’ la squadra che gli è stata affidata.

Nulla di fatto per il Piedimulera che ripete il pari dell’anno scorso con la Chiavazzese. Positivo che la squadra non abbia subito gol in due partite. Un dato positivo che il Piedimulera divide solo con Arona a Bellinzago.