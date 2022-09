Soccorso in azione nella notte al Pizzo Andolla, tre escursionisti salvati, uno disperso

E' scattato poco dopo le 20.30 di domenica l’allarme per quattro giovani italiani bloccati al passo Andolla, in alta valle Antrona. Alle 20 il gestore del Rifugio aveva allertato i soccorsi per il mancato rientro dei 4, ma alle 20.40, grazie ad una App tre dei 4 giovani hanno lanciato l'allarme. Uno di loro era precipitato dal sentiero e gli altri 3 si erano fermati e messi al riparo sotto una roccia in attesa dei soccorsi. Purtroppo a causa dle vento forte ne Rega ne Air Zermatt hanno potuto alzarsi in volo. Un folto gruppo di soccorritori con all'interno dei sanitari si è incamminato e verso la 1.30 ha raggiunto i dispersi riaccompagnandoli al Rifugio. Questa mattina sono riprese le ricerche del precipitato.