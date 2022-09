Maltempo, prima neve sopra i 2 mila metri

Neve sulle Alpi sopra i 2 mila metri. Lo dice Meteo Live Vco che analizza l’arrivo del maltempo in questo fine settimana. ‘’Con oggi le temperature medie raggiungono il loro apice più basso, sono 6 i gradi sotto la media’’ scrive Meteo Live Vco. ‘’Sempre oggi è attesa la prima neve oltre i 2 mila metri – aggiunge – pioggia debole sui laghi e clima tipicamente autunnale. Anche la prossima settimana il clima sarà variabile, giornate più soleggiate si alterneranno a quelle piovose. Le temperature, anche se si alzeranno di qualche grado, non si posizioneranno mai sopra la media, almeno per tutto settembre’’.