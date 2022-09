La Juventus Domo archivia la prima vittoria e cerca una punta

‘’Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nella ripresa loro con un uomo in meno hanno reagito, ma il risultato è giusto. Bleve ha fatto un paio di buone parate ma non abbiamo mai sofferto oltre il dovuto’’. Così parla Michael Nino dopo il 3 a 1 sul Feriolo. Vittoria attesa in casa della Juventus Domo, ancora ferma in classifica.

I tre punti danno morale al gruppo e anche il recupero di Cabrini, che ha realizzato due dei tre gol granata, è un particolare importante.

‘’Per noi Cabrini è tanto e il suo recupero è buona cosa – afferma il tecnico - , anche se ora ho bisogno assoluto di una punta perché Pesce, per motivi di lavoro, lo avrò per gli allenamenti solo il venerdì’’.