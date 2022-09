Tre vittorie su tre, in Prima Categoria volano Ornavassese e Vogogna

Simone Margaroli c’è. Parafrasando una nota pubblicità possiamo ben dire che il bomber vigezzino sta contribuendo al primo posto che il Vogogna condivide in coppia con l’Ornavassese.

I ragazzi di Castelnuovo hanno collezionato 9 punti vincendo anche domenica (3 a 1) in casa dell’Union Novara: in gol Margaroli (2) e Marco Fernandez.

‘Marga’, 40 anni appena compiuti, è uno dei cannonieri di razza ossolana. In tre partite ha già segnato 5 reti delle 8 realizzate dalla squadra biancoverde che ha anche la miglior difesa del campionato: solo 2 reti subite. Il tecnico Enrico Castelnuovo è contento: ‘’Abbiamo iniziato bene, sono molto contenti di questo avvio di campionato. E va detto che non sono state vittorie semplici. La squadra va bene e avere Margaroli non è poco: è uno che quando segna esulta come se fosse il suo primo gol. La squadra però non è completa perché stiamo ancora aspettando un paio di giocatori che presto riavrò in rosa’’.

'Naviga' bene anche l’Ornavasso. Che pure ha 9 punti dopo tre vittorie difficile perché colte in tre derby: Varzese, Fomarco e domenica Crevolese. La squadra di Ochetti da qualche anno non partiva così bene. Sette i gol segnati da ben 5 giocatori, segno di una buona vitalità. Cannoniere della squadra è Matteo Salina (3 reti), poi ingol anche Andrea Salina, Antiglio, Falcetti e Bianchi.

Anche in casa Virtus Villa c’è soddisfazione per l’inizio del torneo. ‘Vedova’ di sette giocatori la squadra Massoni aveva impattato col Momo in avvio, poi ha infilato due successi: Gravellona e Pernatese. Risultati che portano la firma di Palfini (4 gol), Simone Zonca (2), Pasin e Rossi.

Si gode la vittoria anche la Varzese. Complicatasi la vita da sola con l’Ornavassese (ko in casa) la squadra di Lipari ha rifilato 4 gol al Momo e 5 al Fomarco. Con 10 reti ha il miglior attacco del campionato. Reti firmate da cinque giocatori: 3 le ha realizzate Antongioli, 2 a testa Ariola, Piroia e Ricchi, 1 Ciocca.

Male l’inizio di Fomarco e Crevolese. I biancoverdi sono in fondo alla classifica, con l’Agrano, a 0 punti. Tre sconfitte e 11 reti subite; l’ultima, molto pesante in casa contro la Varzese (0-5). La Crevolese non sta molto meglio: ha un solo punto raccolto alla prima partita col Cameri, poi due battute d’arresto: a Cannobio e domenica in casa con l’Ornavassese (1-2).