Ricci: “Lascio per ragioni lavorative, orgoglioso di essere stato a disposizione del partito”

Ultimo consiglio comunale, ieri, per Gabriele Ricci. L’esponente della lista civica Domo Domani lascia il posto di consigliere comunale. La comunicazione è arrivata ieri all’inizio della seduta consiliare. Già candidato sindaco per il centrosinistra, sostenuto da PD e dalla lista Civica Domo-Domani, Ricci ha spiegato che all’origine della sua scelta non ci sono motivazioni politiche ma ragioni lavorative che lo hanno portato a vivere a Omegna. Al suo posto, dal prossimo consiglio, subentrerà Ettore Ventrellla che già ha ricoperto la carica di consigliere comunale dal 1990 al 2008 e che ieri sedeva tra il pubblico.

Parole di stima e riconoscenza a Ricci sono state espresse dal presidente del consiglio Marco Bossi, dal sindaco Lucio Pizzi e dal capogruppo della maggioranza Simone Racco.

“Ho accettato di candidarmi – ha detto Ricci - perché l’aveva chiesto il partito che in quel momento aveva bisogno. Sono orgoglioso di essere stato a disposizione del partito. In questo anno in consiglio comunale ho messo tutta la passione che ho per questo ruolo. Da due anni non vivo più a Domodossola e ultimamente mi sono sentito in imbarazzo per non essere preparato su certi temi e per il fatto di non percepire più direttamente la città perché la mia presenza in città era sempre meno frequente. Quindi ho maturato la decisione di dimettermi anche perché so che il mio posto verrà preso da una persona che sarà in grado di svolgere questo ruolo in maniera più consona di quanto non abbia fatto io ultimamente”. A proposito del suo modo “soft” di fare opposizione Ricci ha precisato: ”Ho sempre avuto un modo di fare politica sui generis. Tanti hanno cercato di spiegarmi che l’opposizione si fa in una determinata maniera. Io credo che la politica debba essere fatta senza pregiudizio e senza lo schieramento aprioristico. Il dialogo che abbiamo avuto con la maggioranza è stato costruttivo”.

“Mi dispiace che Ricci lasci il consiglio – ha detto il sindaco Lucio Pizzi - , lo ringrazio per l’approccio che ha avuto con l’attività amministrativa, per l’onestà intellettuale , lo ringrazio per l’apporto costruttivo che ha dato all’amministrazione nell’interesse della comunità”.

Parole di riconoscenza nei confronti di Ricci da parte del capogruppo di maggioranza Simone Racco: “Lo ringrazio a nome di mio, della maggioranza, dei consiglieri e dei cittadini in questo anno abbiamo avuto modo di apprezzare le sue doti di bravura e serietà”.