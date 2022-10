Promozione, giornata negativa per le due ossolane

Brutto scivolone del Piedimulera, Juventus Domo ko ad Arona.

Giornata infelice, la IV, per le due ossolane. Se la squadra di Nino sapeva che la trasferta sotto il San Carlone non sarebbe stata facile, il Piedimulera invece poteva pensare di aver vita più facile col Valduggia. Non è stato così

I sesiani hanno chiuso la partita nel I tempo, terminato già sul 3 a 0, e poi evitando la reazione dei padroni di casa nella ripresa. La battuta di arresto gela un po’ il clima in casa di un Piedimulera rinnovato che aveva iniziato bene.

La Juventus Domo paga il recupero dato dall’arbitro nel I tempo e incassa la rete della sconfitta al 48’ poco prima che l’arbitro mandi tutti negli spogliatoi. E questo nonostante i granata abbiamo fatto meglio dell’undici di casa. La ripresa vede i ragazzi di Nino creare molto, ma il gol del pari non arriva. E per ora la classifica resta anemica.