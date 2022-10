Un successo il concerto dedicato a Paola Ruminelli

Una bella serata sabato scorso all’auditorium Floreanini di Domodossola, dove l’orchestra dei Giovani Musicisti Ossolani ha tenuto un concerto in onore di Paola Ruminelli, generosa benefattrice della città. Un ringraziamento che la presenza dell'amministrazione comunale e del gruppo in costume di Domodossola ha reso espressione di tutta la Città.

Le trascinanti musiche da film e musical in programma hanno raccolto molti applausi, come apprezzatissimo ed applaudito è stato l’omaggio del violinista Matteo Carigi alla passione che Paola Ruminelli nutriva per Paganini.