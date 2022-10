Anche il Comitato Salvaguardia Allevatori del Vco ha acceso i falò per protestare contro i pericoli dei lupi

Fuoco di Allerta e Solidarietà. Il 30 settembre l'iniziativa europea di piccoli e grandi falò, un segnale per esprimere in modo pacifico e luminoso il diffuso dissenso riguardo alle attuali politiche europee sui grandi predatori, è stato un evento sentito e participato: Più di 1000 fuochi accesi con più di 10000 persone che si battono per gli animali al pascolo e per un contenimento dei lupi, zone prive di lupi e la possibilità di difendere attivamente il proprio bestiame. Diversi i segnali anche dalla nostra provincia.

Alla bella fiera di Vigezzo il 2 ottobre a Santa Maria Maggiore, si è visto che l'allevamento bovino montano, parte integrante dell'alpicoltura, esista e vada difeso. L'evento ha visto la partecipazione di 25 allevatori che hanno esposto circa 260 capi bovini di varie razze. I visitatori, che sono stati numerosissimi grazie al bel tempo e le miti temperature, hanno potuto notare dei cartelli con la scritta "SAVE THE ALPS - NO LUPI SUI PASCOLI" vicino al bestiame. L'affissione di tali cartelli vicino alle bovine è indice del fatto che gli allevatori delle nostre montagne sono ben consci che una volta estinte le pecore e capre al pascolo - cosa che a macchia d'olio sta avvenendo, con allevamenti e schede stalla chiuse in gran numero- le prossime vittime più prese di mira saranno le bovine! Come è già anche successo a diversi Alpeggi negli ultimi anni.In tema di fiere, cogliamo l'occasione di annunciare che anche alla fiera di Premeno il 9 ottobre, il Comitato Salvaguardia Allevatori VCO sarà presente con stand informativo.Per finire vogliamo informare che il ministro all'agricoltura austriaco, Norbert Totschnig, lo scorso 26 settembre, ha depositato alla Commissione Europea la richiesta di rivedere lo stato di protezione assoluta dei lupi a livello delle Direttive Habitat, le quali ormai sono vecchie di 30 anni. In questa importante iniziativa il ministro austriaco ha avuto l'appoggio di ben 16 altri ministri all'agricoltura, tra i quali anche quello italiano. ( Fonte Come vediamo il problema sta toccando massicciamente l'Europa intera!È ora di cambiare rotta!Montecrestese