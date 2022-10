Domenica ad Angera va in scena Agrivarese, la fiera agricola dedicata alle eccellenze del territorio

La suggestiva cornice del Lago Maggiore che offre Angera farà da cornice ad Agrivarese, la kermesse del settore primario della provincia di Varese. L’appuntamento è per domenica 9 ottobre “in riva al lago”: a organizzarlo, Camera di Commercio insieme al Comune di Angera e in collaborazione con le associazioni di categoria e del settore oltre che i consorzi del comparto agricolo.

«TEMA CENTRALE: LA SOSTENIBILITÀ»

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi alla sala consiliare del Comune di Angera, erano presenti, tra gli altri, Alessandro Paladini Molgora, sindaco di Angera, Fabio Lunghi, presidente di Camera di Commercio Varese, e Francesco Riva, componente per l’agricoltura della Giunta dell’ente camerale.

«I fatti e i numeri - le parole di Lunghi - ci dicono che sempre più giovani approcciano il mondo dell’agricoltura, della floricoltura e dell’allevamento. Vorrei fare due riflessioni. La prima, sulla capacità di portare questa manifestazione sul territorio: vogliamo continuare a essere itineranti. La seconda sulla sostenibilità, un tema da sempre al centro del mondo agricolo. Oggi più che mai, alle prese con i costi energetici, dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo per valorizzare un settore di grande rilievo per uno sviluppo sostenibile del nostro sistema socioeconomico».

Agrivarese punta a valorizzare il patrimonio agricolo del territorio, ma anche a promuovere l’alimentazione sana, sostenibile per la terra e a basso impatto ambientale.

LE ATTIVITÀ DI AGRIVARESE

Sono molte le iniziative previste domenica 9 ottobre nell’ambito di Agrivarese, rivolte a tutti: operatori e famiglie. Si inizia alle 9.30, quando sarà possibile vedere gli animali della fattoria e prenderanno il via i giri in pony per i bambini.

L’Associazione Regionale Allevatori sarà a disposizione per raccontare curiosità e informazioni su mucche, pecore, asini e gli altri animali delle nostre fattorie.

Al Museo Diffuso, si terranno laboratori di archeologia e panificazione aperti ai bambini fino ai 12 anni. Sarà riprodotto, nella sua ricetta originale, il pane degli antichi romani, di cui sono stati ritrovati resti proprio ad Angera.

«L’obiettivo che ci proponiamo con questa manifestazione è, come sempre, quello di far incontrare cittadini e consumatori con la produzione agroalimentare del nostro territorio - continua Lunghi - Produzione e imprese cui, in questi anni, Camera di Commercio ha garantito un supporto, anche economico, come non mai. Oggi siamo alle prese con nuove difficoltà. Insieme agli operatori economici e alle associazioni di categoria abbiamo deciso di fare, comunque, un balzo in avanti, organizzando Agrivarese e guardando con la giusta fiducia all’immediato futuro».

Nel corso della giornata, ATS Insubria si occuperà di curare un laboratorio su quella che è l’etichettatura dei prodotti gastronomici, abbinato a una spiegazione sulla piramide alimentare.

La parte enogastronomica sarà curata da Gruppo Alpini Varese, Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori e l’istituto Giovanni Falcone di Gallarate, che seguiranno la preparazione di piatti a base di prodotti tipici.

Per maggiori informazioni e per il programma completo dell’evento è a disposizione il sito internet www.agrivarese.com