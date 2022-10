Coimo si veste d'autunno con l'attesissima Castagnata

Ritorna la tradizionale Castagnata Coimese. Il grazioso borgo vigezzino da stasera e fino a domenica ospita l’importante festa che richiama sempre moltissimi visitatori. Tre giorni di appuntamenti all’insegna delle castagne, con l’inizio previsto domani. La 46esima edizione della Castagnata Coimese andrà avanti fino a domenica.

“Sarà una splendida occasione per assaporare le ricche proposte presenti nei vari punti di ristoro e per vivere le tante iniziative pensate per ogni età oltre a mostre, sfilate folcloristiche, musica e balli – spiegano gli organizzatori -. Sarà un viaggio nel gusto e nel folclore per promuovere le tipicità enogastronomiche d'eccellenza con una particolare attenzione alla sostenibilità. L'intero paese, conosciuto per il pane nero e le tipiche “amiasc”, si mobiliterà per allietare il tempo e renderlo speciale”. L’apertura della festa è prevista stasera con alle 21 la musica di Dj Tanza e Dj Bunny. Sabato pomeriggio spazio al torneo di calciobalilla e al truccabimbi mentre la serata danzante sarà affidata all’Orchestra 5%.

Domenica la giornata clou, con alle 15 la tradizionale sfilata degli antichi mestieri. Nota importante: gli organizzatori invitano ad utilizzare il servizio navetta da Druogno, garantito da tre pullman che continuano a fare la spola dalla zona della Colonia, a Coimo sia sabato (dalle 16 alle 24) che domenica (dalle 9 alle 19): il servizio è del tutto gratuito.