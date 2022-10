In Prima Categoria due derby in salsa ossolana

Solo l’imbarazzo della scelta per gli amanti del calcio, perché la 5° di Prima Categoria offre Virtus Villa-Vogogna e Crevolese-Fomarco. Due derby dal diverso tono.

Villa e Vogogna si giocano punti per restare in zona alta, Crevolese e Fomarco per uscire dal fondo classifica. Al ‘Curotti’ (ore 17,30) l’undici di Massoni trova un Vogogna che sta bene in salute e che dopo la retrocessione ha già messo le mani ben piantate sulla classifica. Parttita da tripla in schedina.

Meno bene stanno Crevolese e Fomarco, vittime di un avvio difficile. I gialloblù hanno solo un punto, i biancoverdi zero. Per questo sarà un derby delicato per la squadre di Chiaravallotti e Piccinini.

Le altre due ossolane vanno in trasferta. La Varzese a Comognago e l’Ornavassese in casa dell’Agrano.

Il motore della squadra guidata da Lipari gira bene. Ha collezionato tre vittorie di fila e si gode il buon momento.

L’undici di Ochetti meglio non poteva iniziare. Quattro successi su 4 partite, un ruolini di marcia super che potrebbe migliorare in casa di un Agrano che non ha ancora fatto punti.

Classifica: Ornavassese 12; Virtus Villadossola, Vogogna, Cannobiese, Cameri 10; Varzese 8; Momo 7; Trecate 6; Pernatese 5; Borgolavezzaro 4; Gravellona 2; Comignago, Union Novara, Crevolese 1; Fomarco, Agrano 0.