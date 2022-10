La scomparsa di Franco Sgrena, il ricordo di Oreste Pastore

La scomparsa di Franco Sgrena ha suscitato profondo cordoglio in tutta l’Ossola. A piangerlo sono anche tutti coloro che con Franco hanno condiviso la passione politica. Tra questi anche Oreste Pastore. “E’ stato comunista da sempre, ricordo i momenti intensi di vita del partito che ho condiviso con lui quando ero segretario provinciale del Pci e lui tesoriere. Poi tutti i difficili momenti del rapimento della figlia Giuliana. Franco era stato anche un grande sportivo, ricordo che partecipò a tante edizioni della Sgamelaa e poi il suo passato da Spallone con il suo grande impegno nelle attività legate al museo a Masera. Per non dimenticare tutto quello che ha fatto con l’Anpi e la sua passione anche per la pittura. Franco è stato un amico e compagno di un importante di percorso di una grande ideologia tramontata e mai dimenticata”.