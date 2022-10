Bella partita tra Juventus Domo e Omegna, ma il pari accontenta più i granata

E’ un 2 a 2 che ci sta quello tra Juventus Domo e Omegna. Certo, dopo il primo tempo, la Juventus Domo poteva rammaricarsi di non aver portato a termine la vittoria, ma come è andata la ripresa può essere contenta di aver retto e averla pareggiata questa partita.

Idem per l’Omegna che, a metà del primo tempo, era sotto di due reti e rischiava grosso. L’aver accorciato le distanze prima del riposo ha dato linfa ai rossoneri che poi, con un uomo in più, hanno giocato meglio e avrebbero potuto portare a casa i tre punti.

Una bella partita tutto sommato, nonostante l’abbia penalizzata il pessimo arbitraggio del direttore di gara, Alessandro Marcianò di Torino, che ha fischiato male per 90 minuti.

La Juventus Domo è piaciuta per intraprendenza nel I tempo quando ha fatto molto bene Garbagni, autore del primo gol ma anche di alcuni bei recuperi in difesa. Il raddoppio di Ferrera ha illuso i granata quando correva il 30' di gioco. Ma la punizione di Pastorelli, che ha beffato Bleve tradito da un mezzo passo verso il primo palo, ha riaperto la partita. Il pari di Cabrini nella ripresa è il frutto di un’Omegna più tosta e pericolosa, contro una Juventus Domo rimasta in dieci per l’espulsione di Scibetta, episodio che ha condizionato la prova dei granata.

I granata hanno sfiorato la vittoria con Pesce (salvataggio sulla linea del portiere ospite), ma rischiato più volte la capitolazione, evitata soprattutto da un attento Bleve. Un fuorigioco dubbio ha tolto all’Omegna la terza rete.

Il tecnico dell’Omegna, Adolfo Fusè: ‘’Era la partita che dovevamo fare, sapendo che nel primo tempo loro avrebbero tenuto grandi ritmi, così ci siamo adeguati. Però abbiamo sbagliato soprattutto sul secondo gol che non dovevamo prendere. Oltre quell’errore poi, nel II tempo, si è aggiunta la bravura del loro portiere e qualche situazione dubbia, col fuorigioco che forse non c’era. Certo qualche gol in più lo avremmo meritato per poter ribaltare la partita. Ma questo è il calcio…’’.

L’allenatore della Juventus Domo, Michael Nino: ‘’Abbiamo fatto bene il primo tempo. Il secondo invece no, anche a causa dell’espulsione: qui la partita è diventata difficile. Pensare che Scibetta lo volevo togliere perché aveva un piccolo fastidio: non ho fatto in tempo. Abbiamo patito, ma abbiamo anche avuto l’occasione con Pesce. Direi che è andata bene così’’.