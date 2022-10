Fomarco battuto, boccata di ossigeno per la Crevolese

Prima vittoria in campionato per la Crevolese di Chiaravallotti. Partita zoppicando la formazione gialloblù vince 2 a 1 contro il Fomarco in una partita delicata per entrambe le formazioni. La vittoria porta la firma di Dresco e Manara, ai quali risponde la rete di Gjeci nella fase finale dell'incontro. Una boccata di ossigeno per la Crevolese, la quinta sconfitta di fila per il Fomarco.