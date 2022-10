Ciclismo su pista, Mondiali: oro e record mondiale per Ganna

Le due ruote regalano ancora una giornata storica all’Italia. Pippo Ganna conquista l’oro nell'inseguimento individuale, nei Mondiali di ciclismo su pista in corso a Saint-Quentin-en-Yvelines. Filippo Ganna, a pochi giorni dal record dell'ora, stabilisce il primato mondiale in 3.59.636. Quinto oro iridato per Pippo, che batte nella finalissima il compagno azzurro Jonathan Milan.

Il recordman dell'ora, arrivato a soli sette decimi dal record del mondo nelle qualificazioni, lo stabilisce nella finalissima: con la consueta rimonta nella seconda metà di gara e la stessa bici utilizzata a Grenchen.