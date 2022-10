La Pro Vigezzo vince in trasferta col Casale Corte Cerro

La Pro torna dal campo di Casale Corte Cerro con tre preziosissimi punti, che la schiodano dal fondo classifica. Partenza a razzo per gli uomini di Mocellini che creano tre occasioni, prima con Piraglia, poi con Bergamaschi ed infine con Rolandi. Il risultato però non si sblocca. Il Casale risponde, ma Cantadore è sempre attento.

L’inizio della ripresa è pessimo, prima i padroni di casa sbagliano di poco il vantaggio e poi Temistocle viene espulso.

Nonostante l’inferiorità la Pro resiste e punge in contropiede. Quando il risultato di 0-0 sembra essere ormai acquisito, arriva la fiammata. Balassi calcia una punizione in area e Luca Locatelli si esibisce in una rovesciata che non lascia scampo all’estremo del Casale.



Una vittoria che rilancia i rossoblu, soprattutto sotto il punto di vista del morale.

Da sottolineare che fin’ora sono arrivati risultati solamente lontano da Druogno. Ci sarà quindi da riflettere e sfatare questo tabù.