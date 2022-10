Un successo l’Autunno in Musica della banda di Fomarco

Grande soddisfazione giunge dalla presidente della banda di Fomarco, Sonia Piatti, e da tutto il direttivo per l’“Open Day” intitolato “Autunno in musica” che si è tenuto lo scorso sabato, 15 ottobre , nella località di Fomarco.

Tutto ha funzionato alla perfezione - la banda ha eseguito vari pezzi del proprio storico repertorio - il circolo di Fomarco ha preparato e offerto delle buonissime castagne - le volontarie, amiche della banda, hanno omaggiato i presenti con delle squisite frittelle - l’amministrazione comunale, anche in questa circostanza, ha dato il proprio supporto aprendo per l’occasione il museo latteria nei pressi della scuola di musica della banda - il maestro, Fabrizio Bionda, il direttivo e tutti i musicanti hanno spiegato ed illustrato, con passione e professionalità, gli strumenti e le varie iniziative della banda e le insegnati, della scuola primaria di Pieve Vergonte, hanno coordinato gli alunni ed hanno magistralmente collaborato all’allestimento della location.

"Gli straordinari maggiori protagonisti dell’evento -sottolinea Piatti- però sono stati, senza ombra di dubbio, tutti giovani presenti i quali, attenti e numerosi, hanno mostrato interesse e simpatia nei confronti della banda e hanno partecipato con disinvoltura ad ogni iniziativa della giornata; maestro e ragazzi si sono poi superati nell’esperienza in cui i giovani, speriamo futuri musicanti della banda di Fomarco, volontariamente, uno ad uno, hanno diretto il corpo musicale di Fomarco".

Al termine la consegna ai ragazzi di un piccolo ricordo e poi il tutto si è concluso con un altro toccante momento che ha visto la banda e tutti i presenti intonare l'Inno Nazionale.

Il presidente del corpo musicale ringrazia nuovamente tutti "dando valore al convincimento che, anche attraverso queste manifestazioni, entità come la banda musicale potranno proseguire in quel processo di crescita e rinnovamento indispensabile per seguitare ad essere un punto di riferimento, socio culturale, di una comunità".