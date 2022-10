Annullata l'edizione 2022 di MeleMiele

L’edizione 2022 di Sagra MeleMiele non avrà luogo. Alcune difficoltà organizzative e logistiche, dovute alla non disponibilità degli spazi espositivi utilizzati nelle passate edizioni, a causa di lavori di ristrutturazione e ammodernamento, hanno portato a valutare diverse ipotesi alternative. Non si sono trovate soluzioni valide a garantire un risultato ottimale, adeguate al valore della storica esposizione di prodotti tipici e di artigianato e alla qualità del servizio offerto nel punto ristoro. La Sagra MeleMiele è un appuntamento molto atteso e amato. Per questo il Comitato e Comune di Baceno, dopo questi anni di stop, si stanno già adoperando per una MeleMiele 2023 ricca e speciale.

Poiché sono giunte molte richieste dagli abituali numerosi visitatori che ogni anno arrivano alla Sagra per acquistare i prodotti tipici, informiamo che sarà possibile acquistare i prodotti cardine della sagra direttamente presso le sedi delle diverse associazioni e aziende, con l’obiettivo di poter sostenere i produttori.

L’elenco aggiornato sarà disponibile sul sito ufficiale della Sagra, www.melemiele.it

Il Comitato Sagra e il Comune di Baceno e la Sagra MeleMiele ci invitano nel 2023, con entusiasmo e desiderio di incontrarci tutti.