Domenica la castagnata della Pro Loco di Pallanzeno

Si terrà domenica 23 ottobre la castagnata dalla neo costituita Pro Loco Pallanzeno APS

L’associazione nata a settembre dall'impegno dei soci fondatori Francesco Falcioni, presidente, Sabrina Blardone vice presidente, Fabio Ferrara segretario, Roberto Michetti tesoriere, Sonia Bertagnolio Emanuela Motetta e Alice Paris nel ruolo di consiglieri; intende promuovere e valorizzare il territorio attraverso attività culturali, naturalistiche, sociali e gastronomiche ed ha subito incassato il sostegno dell'Amministrazione Comunale e il vivo interesse alla cooperazione della Parrocchia.

Il 23 ottobre sarà presentata l’associazione e ci sarà la possibilità di associarsi versando un’offerta libera. La festa prenderà il via alle 14 in Piazza Leonardi con la Caccia alla Castagna, gara di orienteering per le vie di Pallanzeno aperta a tutti (in particolare ai bambini).

Alle 15 inizierà la Castagnata a cui seguirà, alle 16, il concerto dei Giovani Musicisti Ossolani, diretti dal M° Alberto Lanza.