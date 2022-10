Fari puntati su Villa-Cannobiese in Prima Categoria

Curotti, ore 17,30: è scontro d’alta classifica tra la capolista Cannobiese e la Virtus Villa. Due delle aspiranti alla vittoria finale si giocano molto sul terreno domese. Con una vittoria la squadra di Marco Livorno salirebbe a 6 punti dal Villa. Siamo solo alla 7a di andata ma un allungo sarebbe già di per se significativo. Una vittoria del Villa invece colmerebbe il divario di punti tra le due squadre. Per il resto il ruolino di marcia è identico: 13 gol fatti entrambe, 7 quelli subiti dalla Cannobiese contro i 6 del Villa.

Altra partita delicata è Agrano-Fomarco. I biancoverdi hanno confezionato la loro prima vittoria in campionato e vanno ad Omegna per cercare altri punti salvezza, contro una formazione che pure non sta bene in classifica.

Test esterno con la Pernatese per il Vogogna, che mastica amaro per il ko interno di domenica. Il Vogogna era partito bene e l ‘inciampo al ‘Bonomini’ non era proprio previsto.

In trasferta anche le altre tre ossolane. La Varzese viaggia in quel di Novara, contro la Union. Sei punti dividono le due squadre e la Varzese in questa momento pare star meglio.

A Comignago gioca la Crevolese. I locali hanno solo 2 punti, gli ossolani 4. Il Comignago non ha mai vinto, la Crevolese vanta un solo successo in campionato.

Infine l’Ornavassese che ha una difficile prova in casa del Trecate. I neri di Ochetti hanno fatto sin qui buoni risultati, pagando pegno però con due squadre certamente alla loro portata: Agrano e Union Novara.

Classifica: Cannobiese, Cameri 14; Vogogna, Momo, Ornavasso 13; Virtus Villa, Varzese 11; Pernatese, Gravellona 8; Trecate 6; Union Novara 5; Borgolavezzaro, Crevolese 4, Fomarco 3; Comignago, Agrano 2