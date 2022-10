Un successo la prima castagnata della nuova pro loco di Pallanzeno

Domenica 23 ottobre si è svolta a Pallanzeno la manifestazione “Note d’Autunno”, il primo evento organizzato dalla nuova Proloco Pallanzeno APS creatasi a settembre.

La festa è iniziata alle 12 con distribuzione di polenta, salamini cucinata dalle sapienti mani dei nostri “pulentat” . Per poi proseguire alle 14 con la gara di Orienteering per le vie di Pallanzeno alla ricerca delle castagne nascoste; i numerosi bambini accorsi hanno partecipato in gruppo o accompagnati dai genitori e sono stati tutti premiati con medaglie e gadget, dopo la lunga camminata la Proloco ha offerto pane e Nutella. Nel pomeriggio alle 15 sono state distribuite caldarroste. Alle 16 è seguita una breve presentazione dell’associazione che nella figura del presidente ha illustrato l’associazione e i suoi obiettivi; hanno partecipato alla presentazione anche il sindaco, il parroco del paese e il presidente dell’Unpli VCO.

La giornata è stata allietata degli Amici della Montagna della Vigezzo che con le note delle loro fisarmoniche accompagnate dalle voci del gruppo ma ben presto anche di numerosi partecipanti ci ha riportato ad un tempo antico che non c’è più ma che possiamo cercare di ricreare assieme.

Il presidente ha dichiarato: “Sono molto contento della riuscita della festa, ci sono stato degli intoppi che sicuramente cercheremo di migliorare col tempo e l’esperienza. È stato bellissimo vedere quanto i cittadini hanno risposto prontamente e in quanti si sono presentati alla festa. Il nostro è un piccolo paese dove tutti si conoscono e momenti come questi dove e possibile incontrarsi e socializzare in piazza in un clima sereno e spensierato è una gioia”.