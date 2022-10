Nuova spaccata alla Ciclomania Barale, rubate due biciclette

Nuovo furto con scasso la notte scorsa a Domo. Per la terza volta nel corso del 2022 ad essere preso di mira è stato il negozio di biciclette Barale in via Giovanni XXIII. "Hanno rubato un paio di biciclette che avevamo in vetrina, fortunatamente questa volta il sistema d'allarme ha messo in fuga i ladri" racconta Florido Barale.

Non ancora quantificato il valore delle due biciclette rubate, anche se si tratta quasi certamente di qualche migliaio di euro. Nei mesi scorsi i ladri avevano fatto man bassa di ebike e bici da corsa per decine di migliaia di euro.