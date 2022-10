Le migliori mete dove sciare in Italia

L’Italia è una terra bellissima che offre l’opportunità di praticare qualsiasi tipo di sport. Non è un caso che nel nostro Paese risiedano campioni internazionali di sport invernali. Ovviamente con sport invernali si fa riferimento a tutte quelle discipline che si praticano esclusivamente su neve o ghiaccio. Cosa c’è di meglio che organizzare una vacanza durante il periodo più freddo dell’anno? Sono sempre di più le persone che approfittano in inverno del weekend lungo o delle festività natalizie per prenotare un soggiorno sulla neve.

In Italia ci sono molti luoghi suggestivi in cui alloggiare e godersi un panorama innevato mozzafiato. Ovviamente in questi posti l’attività principale che tutti praticano, gli esperti ed i principianti, è lo scii. Per chi parte per la prima volta per una vacanza di questo tipo diamo due suggerimenti: il primo è di fornirsi dell’abbigliamento termico necessario a sopportare le basse temperature e il secondo di controllare di avere in macchina le catene da neve. Si tratta di infatti di dispositivi obbligatori di sicurezza, se ancora non ci si è attrezzati l’e-commerce https://catenedaneve.org/ fornisce informazioni dettagliate a riguardo.

Di seguito alcune delle mete italiane preferite dagli appassionati di scii.

Monte Baldo

Monte Baldo è una meta da prendere assolutamente in considerazione se si è in Veneto. Dalle vette di questo suggestivo monte è visibile il noto Lago di Garda. Un sito sciistico particolarmente apprezzato per il livello di organizzazione e l’investimento sulle nuove tecnologie. Le cabine rotanti che fungono da collegamento tra più punti sembrano provenire da un film futuristico. Ci sono piste riservate ai professionisti ed esperti e scuole che aiutano principianti ad approcciarsi allo scii per la prima volta. Gli impianti sciistici si collocano tra i 1830 metri e i 1430 metri. È possibile praticare oltre allo scii classico lo snowboard.

Campocatino

Campocatino è uno degli impianti sciistici più facilmente raggiungibili dalle diverse parti di Italia, si colloca infatti in Lazio. È un luogo frequentato non solo dagli appassionati degli sport invernali, ma anche da chi ama i panorami innevati e le viste mozzafiato; ci troviamo a 1900 metri e da qui è visibile grande parte del basso Lazio e si intravede anche il Mar Tirreno. È un luogo di facile accesso dato che dal comune di Guarciano partono frequentemente navette per raggiungere lo stabilimento. Campocatino conta un totale di ben 13 piste, che differiscono per livello di difficoltà; in totale la loro lunghezza corrisponde a circa 15 chilometri. Il divertimento è assicurato per adulti e bambini.

Roccaraso

Roccaraso è una delle località dell’Abruzzo più apprezzate dai turisti. Qui si possono praticare: sci, snowboard e sci alpinismo. Le piste principali sono tre (blu, rosse e nere) e differiscono per livello di difficoltà e per percorrenza. È il luogo ideale per chi ha voglia di praticare sport invernali godendosi la fresca aria di montagna, ma non solo. A Roccaraso, infatti, negli ultimi anni sono nati tanti stabilimenti in cui rilassarsi, come i centri termali. Inoltre sono molte le strutture ricettive tra cui scegliere. È un posto che consigliamo alle famiglie e a chi ha voglia di vivere una vacanza all’insegna dello sport, ma anche del benessere.