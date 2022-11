Incivili abbandonano eternit vicino al Toce

Incivili in azione allo svincolo della superstrada a Villadossola, lungo la strada per Beura. Sono coloro che hanno abbandonato alla base dei piloni che sostengono lo svincolo stradale diverso eternit, materiale pericoloso che andrebbe smaltito in apposite discariche. Approfittando della zona isolata e dalla scarsità di controlli gli incivili hanno lasciato i rifiuti accanto ad altri che già c’erano in precedenza. L’assenza di telecamere e, come dicevamo, la scarsità di controlli ha favorito questo compoprtamento incivile.