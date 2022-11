DomoJazz, secondo appuntamento d'autunno il 5 novembre

Un altro concerto da non perdere per il secondo appuntamento della rassegna DomoJazz, edizione autunno 2022.

Sabato 5 Novembre presso la Cappella Mellerio di Domodossola (Piazza Rovereto, 4) alle ore 21.15 si esibirà il Gianluca Di Ienno Gliders 4tet composto da Fulvio Sigurtà (tromba/flicorno), Gianluca Di Ienno (pianoforte), Giulio Corini (contrabbasso) e Alessandro Rossi (batteria) i quali proporranno il loro lavoro discografico “Gliders”.

L’ensemble è nata nel 2016 da un’idea di Di Ienno, compositore e musicista della scena jazz italiana apprezzato anche in ambito internazionale. La formazione, la cui sezione ritmica composta da Gianluca Di Ienno, Giulio Corini e Alessandro Rossi, vanta l'importante presenza del trombettista e flicornista Fulvio Sigurtà, musicista apprezzato e riconosciuto in tutta Europa. Docente di tromba ai seminari di Siena Jazz e presso il Conservatorio di Rovigo, residente a Londra da oltre dieci anni, Sigurtà ha all’attivo diverse collaborazioni e tour di valenza internazionale, oltre le diverse incisioni come leader per l’etichetta Cam Jazz. Il quartetto ha all’attivo l’incisione del suo primo lavoro discografico intitolato “Gliders”, e propone una serie di composizioni originali di Di Ienno, già presentate in diverse rassegne quali Blue Note Milano, Bergamo Jazz Festival, Jazz In Bess (Lugano), Biella Jazz Club, Varese Jazz Club, la rassegna "Musica di Mezzanotte" presso il Teatro “G. Rossetti” di Vasto (CH), e in altri piccoli club a Torino, Venezia e Milano. Altri progetti discografici di cui Di Ienno è leader quali "These Days", "Shifting Thoughts” e la sua produzione indipendente "dBus, Il Jazz guarda a Debussy" hanno ricevuto diverse recensioni positive sulle maggiori riviste di settore quali Musica Jazz, Jazzit, Jazz in Europe, Il Manifesto, la Repubblica, Jazz Convention.

Il concerto è a ingresso libero. Sabato 3 dicembre chiuderà la questa terza rassegna autunnale il Roberto Mattei Hurricane Septet.