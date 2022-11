Settantanove anni fa l'Insurrezione popolare

Villadossola ricorda l’Insurrezione popolare del novembre 1943. La cerimonia ufficiale sarà domenica 6 ottobre. Inizierà alle ore 10 con un omaggio floreale al cippo eretto per i fucilati a Pallanzeno. Poi, alle 11, al parco della rimembranza di Villadossola la celebrazione ufficiale che avrà come oratore Lorenzo Pavesi, insegnate e figlio di Carlo Pavesi ex assessore comunale e in passato presidente del Ciss Ossola. Al termine rinfresco nell’atrio del teatro La Fabbrica. Alle 14,30 salita al cippo della Pianasca, luogo dal quale partì l’insurrezione popolare.

Martedì 8 novembre, data della insurrezione, alle 21, nella sala storica della Resistenza in via XXV Aprile, proiezione del film ‘Vincere’ di Marco Bellocchio.

Le celebrazioni sono organizzate dall’Anpi e dal Comune di Villadossola.