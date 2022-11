La Juventus Domo, che ospita la Dufour Varallo, cerca continuità di risultati

Dufour Varallo e Arona: saranno queste le squadre avversarie di Juventus Domo e Piedimulera alla IX giornata di andata in Promozione.

Difficile sarà la trasferta sul lago per il Piedimulera, che ancora si sta rammaricando per la sconfitta interna contro il Feriolo. La squadra di Moz paga un po’ di inesperienza, dettata dall’aver rinnovato in buona parte la squadra, ringiovanendola. I gialloblù, però, devono assolutamente risollevarsi per restare fuori dalla zona calda di fondo classifica. L’Arona, terzo della classe, non è certo l’avversario migliore. Ha vinto domenica a Omegna ed in casa sua ha raccolto due vittorie e una sola sconfitta (dal Feriolo). Dirigerà la partita Federico Bray della sezione di Alessandria.

La Juventus Domo deve trovare continuità. Il successo sofferto a Vigliano ha ridato tono al morale, ma Nino deve ancora fare i conti con alcune assenze importanti e la squadra avrebbe bisogno ancora di un innesto. Al Curotti arriva il Dufour Varallo, penultimo della classe, due punti sotto i granata. Che non hanno alternative se non la vittoria. Arbitrerà Jordi Rivella della sezione di Torino.

Classifica: Bellinzago 22; Pro Novara 20; Arona 15; Fulgor Valdengo 14; Omegna 12; Ceversama, Valduggia, Sparta Novara, Bianzè 11; La Grange Trino 10; Feriolo, Chiavazzese 9; Piedimulera 8; Juventus Domo 7; Dufour Varallo 5; Vigliano 2.