Al Villa un derby assai vivace e molto combattuto

Il Villa vince un derby un ‘salsa’ ossolana, ricco di tutti gli ingredienti che queste partite offrono. Risultato ribaltato, grinta da vendere, polemiche e bagarre finale davanti agli spogliatoi con due cartellini rossi sventolati a due giocatori, uno per parte. Il tutto infarcito da una direzione scadente, con l’arbitro che commette errori a danno di entrambe le squadre ma che secondo Tiziano Piccinini, tecnico di casa¸ finisce con il penalizzare più la sua squadra.

La vittoria della Virtus la firmano Pasin, Simone Zonca e Martinella. Villa in vantaggio subito e meglio messo in campo, ma la partita si apre ad ogni possibile svolta. Gli ospiti non rischiano molto, ma quando si rientra in campo il Fomarco appare più grintoso e voglioso di far sua la partita. In 5 minuti pareggia: un bel gol da attaccante pur – quale non è – di Mariano e raddoppio di Gejici su rigore. Il Fomarco continua a macinare ma si espone alla ripartenze del Villa che pareggia con ‘motorino‘ Zonca e poi sigla il successo con una punizione beffa di Martinella che interrompe la striscia di partite positive del Fomarco. Poi, via alle recriminazioni di cui diremo in un altro articolo.

Bene, in questa domenica, il Vogogna. I biancoverdi infliggono la seconda sconfitta consecutiva interna al forte Cameri (3-0). La doppietta è di ‘mister 300 gol e passa’, Simone Margaroli e il terzo gol (il primo per cronologia) è di Portaluppi. Il Vogogna torna a sorridere dopo il ko a Momo e resta nella scia dei novaresi. Casteluovo sta lavorando bene e la sua squadra potrebbe fare, col Villa, la vera coppia antagonista del Momo.

Si ferma ancora la Crevolese, che cade (1-2) in casa col Trecate. I gialloblu faticano a risollevarsi. A poco serve il momentaneo pareggio siglato da Malvicini. L’ennesima battuta d’arresto mette in difficoltà la Crevolese, che oggi è a 5 punti dal Fomarco, quint’ultimo in classifica.

Stop anche per la Varzese, che incassa la seconda sconfitta interna (0-2). Il Gravellona si conferma in un buon momento e riesce ad avere la meglio nella ripresa, anche perché i granata restano in nove per due espulsioni.

Male anche l’Ornavassese. La Pernatese passa (1-0) sulle rive del Toce e va scivolare in classifica di neri di Ochetti.