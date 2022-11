Punto d'oro per la Juventus Domo, dopo una settimana tribolata

Un punto d’oro. Scaccia crisi e scaccia polemiche. La Juventus Domo torna da Bianzè con un pari (2-2) e una prova di carattere. Tenuto conto che è scesa in campo rimaneggiata e a metà primo tempo ha perso Zani per un doppio giallo. La doppietta di Cabrini dà tono alla partita degli ossolani. Generoso il rigore del pari dato ai padroni di casa.

Il pari non è poco, specie se si considera l'arbitraggio molto sfavorevole. Con la speranza, sportiva, che ora, agli alti livelli, non ci si accanisca contro i granata per quanto successo al Curotti. Soprattutto dopo una settimana tribolata, ricca di polemiche e foriera di sanzioni pesanti. La giustizia sportiva regionale ha introdotto di fatto il principio delle immagini tv nei campionati dilettantistici, dove però viene ripresa una partita su 100, aprendo - al di là dell’episodio contestato e giustamente punito - la porta alla disparità di trattamento tra le squadre -poche- che giocheranno sotto l’obiettivo delle telecamere e quelle - e sono moltissime - che non avranno nessuna tv a riprendere i 90’.

Perde invece il Piedimulera. L'Omegna, guidata dall'ossolano Adolfo Fusè, passa per 4 a 1 in Ossola. Sotto di un gol nel primo tempo i gialloblu cedono nella ripresa quando i rossoneri capitalizzano il gioco creato. Il gol dei padroni di casa è di Fornara allo scadere.