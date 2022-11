Nuova sede per il Colorificio VR, da oltre 40 anni protagonista del mercato del colore nel Vco

Inaugurato, sabato 5 novembre, il nuovo Colorificio VR di via Piave 140 a Domodossola: vanta ben 1200 mq di esposizione e rappresenta il frutto di sacrifici, coraggio, passione e professionalità della famiglia Olmi.

È una storia di fedeltà quella del colorificio, iniziata nel lontano 1979 da un’idea di papà Valerio Olmi e dal primo socio Roberto (da qui il nome “VR”). Lo store vanta oltre 40 anni di attività durante i quali la famiglia Olmi, composta anche da mamma Ombretta Molteni, il cui supporto è stato fondamentale, si è distinta come protagonista del mercato del colore e delle vernici in Ossola, nel VCO e oltre confine grazie a prodotti, materiali e attrezzature dei migliori marchi sia per la decorazione e la tinteggiatura che per la pulizia.

Presso il Colorificio VR è possibile trovare vernici di qualsiasi genere e spray, smalti, stucchi, solventi, idropitture murali, pennelli, prodotti per il trattamento del legno, prodotti igienizzanti, cornici, spatole e articoli per restauro.

Ma il vero motore del successo è la passione per il colore, che col passare degli anni è stata tramandata al figlio Stefano Olmi, ora al timone dell’azienda. Stefano assieme al suo team è riuscito ad evolversi e migliorare passo dopo passo, arrivando a realizzare l’impresa del punto vendita di via Piave, la cui ristrutturazione è durata ben due anni, per di più con la pandemia di mezzo e le difficoltà annesse.

“È una gioia immensa” commenta Stefano Olmi “Stiamo ricevendo numerose dimostrazioni di affetto: segno tangibile del nostro impegno”. Presenti all’inaugurazione amici, imprenditori, architetti professionisti di studi tecnici, rappresentati di multinazionali con cui il Colorificio VR collabora da anni.

