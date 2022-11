Domodossola festeggia Santa Cecilia, patrona della musica

Si terranno domenica 20 novembre i festeggiamenti della patrona della musica, S. Cecilia a Domodossola. Il Civico Corpo Musicale di Domodossola partirà dalla casa di riposo di via Romita alle 16.30 con un esibizione per gli anziani ospiti. Dalle 17 una sfilata per le vie del centro storico."Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia la Banda torna a sfilare per le vie della città" sottolinea il Vice Presidente Azzoni.

Ma l'appuntamento non finisce qui, perché sabato 26 novembre presso l'Auditorium della Scuole Medie Floreanini di via Terracini alle ore 21 ci sarà il Concerto di S. Cecilia che vedrà il Civico Corpo Musicale di Domodossola, diretto dal M° Giuseppe Paravati, insieme alla Nuova Filarmonica Omegnese diretta dal M° Pasquale Ciocca Vasino. "Un appuntamento importante all'interno del Auditorium delle Scuole Medie dove due bande musicali potranno rinnovare la loro amicizia a suon di musica, un evento che da tempo non capita in città" conclude Azzoni.

La cittadinanza è invitata a partecipare agli eventi.