Luminarie di Natale a Domodossola, il costo sarà sostenuto dal Comune

Sono in fase di allestimento a Domodossola le luminarie natalizie e anche quest'anno, come avvenuto dal 2019 in seguito alla pandemia, l'intero costo sarà sostenuto dall'amministrazione comunale. La gestione del servizio come negli anni precedenti è stato affidato dal Comune all'Azienda Pluriservizi Farmacia Comunale.

L'amministrazione ha preso la decisione di assumersi il costo per gli allestimenti delle luminarie, degli alberi di Natale e della scultura della natività che sarà collocata davanti alla chiesa Collegiata, in considerazione del fatto che le attività del settore terziario e le associazioni di categoria sono fortemente penalizzate dalle conseguenze della emergenza sanitaria da Covid-19 e in particolare dal caro energia e riduzione dei consumi.

Il costo per le luminaria è di 36.356 euro, a questi vanno ad aggiungersi 6 mila euro per l'organizzazione di due eventi di animazione per i bambini nel Borgo della Cultura domenica 18 dicembre e sabato 26 novembre.