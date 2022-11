La Fabbrica, tutto esaurito per lo spettacolo con Teresa Mannino

La stagione di prosa del teatro La Fabbrica iniziata il 3 novembre registra già un tutto esaurito. Si tratta dello spettacolo in programma il 20 dicembre con Teresa Mannino, dal titolo 'Il giaguaro mi guarda storto'. Dalla biglietteria del teatro informano che i biglietti per lo spettacolo con l'attrice comica siciliana sono terminati.

Sempre a La Fabbrica il 25 novembre è in calendario 'Lo schiaccianoci', il balletto natalizio per eccellenza proposto dalla compagnia Il Balletto di Milano. L’ambientazione anni ’20 con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi sempre in stile conducono immediatamente nel clima della fiaba natalizia per eccellenza. “La rivisitazione del celebre balletto di repertorio -si legge in una nota sullo spettacolo- nulla toglie alla magia della storia originale poiché in questo Schiaccianoci c’è tutto quanto il pubblico si aspetta: dall’albero di Natale alla nevicata ai costumi importanti”. Il costo dei biglietti è di 28 euro in platea, 23 balconata, e 20 gradinata.

I biglietti sono acquistabili on line su TicketOne.