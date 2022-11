Canicross, Yeti Race nel fine settimana in Ossola

Nuovo appuntamento con il Canicross Italiano in val d’Ossola il 19 e 20 novembre. Gli atleti, in compagnia del loro cane, si sfideranno nella corsa e in bicicletta nel doppio appuntamento a Crevoladossola e Masera organizzato dallo Yeti Team.

Sabato presso l'Ossola Outdoor center di Crevoladossola alle 16 Yeti Trophy, gara dimostrativa a staffetta. Domenica a Masera in via Della Colonia 63 alle 9 si correrà la Yeti Race, gara selettiva nazionale Icf - Coppa Italia Fidasc di canicross.

Dettagli https://www.facebook.com/yetiteamitalia