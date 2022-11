Trasferta proibitiva per il Piedimulera in casa del Bellinzago

Trasferta proibitiva per il Piedimulera. L’11° giornata di Promozione metta la squadra di Moz di fronte alla capolista Bellinzago, formazione che viaggia alla media di 2,8 punti a partita. Nove vittorie, un solo pari: queste le cifre della capolista. Una partita che sulla carta è ad alta difficoltà per i gialloblù che hanno 20 punti in meno.

Moz non si mai nascosto dietro un dito. Sa che ha una squadra giovane che deve fare rodaggio e che non sono certo queste le partite abbordabili.

In casa Juventus Domo in po’ di tranquillità, dopo la bufera della partita col Varallo, pagata cara per la squalifica di un suo giocatore per 5 anni e anche mediaticamente, con minacce e assurde ritorsioni che avranno risvolti penali.

Il pari di Bianzè è positivo e dà fiato ai granata che ricevono il Valdengo che ha 14 punti, 5 in più della formazione di Nino. Il tabellino dice che la squadra ospite ha segnato meno dei granata (12 gol contro 14) .