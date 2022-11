Medici in fuga, in Piemonte 4 su 10 pronti a lasciare il posto fisso per diventare "gettonisti": lavorare meno e guadagnare di più

Tutti fuori, dove si lavora di meno e si guadagna meglio. E' il fenomeno che sta interessando il mondo dei medici in Italia, ma il Piemonte non fa eccezione. L'allarme arriva da Cimo Fesmed, la federazione che rappresenta la categoria dei camici bianchi.



La chiamano già "Medexit" e pesa per circa il 37,6% dei professionisti della salute che si è dichiarato "immediatamente pronto a dimettersi da dipendente pubblico per diventare un gettonista". In Piemonte il dato sale al 40%. Ma perché lo fanno? Perché da "gettonista" si lavora a chiamata, affidandosi per esempio a cooperative e quindi si può prestare servizio con orari e carichi meno pesanti e spesso con retribuzioni maggiori. Dunque un miglioramento in termini economici e di qualità della vita. Parametri che, dopo i due anni di pandemia e di stress sopra la soglia, hanno assunto un valore ancora maggiore.