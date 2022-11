Società operaia, undici scrittori locali si raccontano.....

Sabato 26 novembre, alle ore 17, nello Spazio Contemporaneo della Società Operaia di Domodossola, si terrà un incontro con undici autori locali che racconteranno le loro esperienze di scrittori impegnati in vari generi letterari, le loro opere, le motivazioni e le aspettative.

“Con questa iniziativa realizzata con la collaborazione del gruppo L'Obelisco -così la Società Operaia- vogliamo ampliare la nostra attività culturale, affiancando al Circolo della Poesia Domus attivo dalla scorsa primavera, un Circolo letterario che riunisca autori locali e lettori appassionati che vogliono condividere l'interesse e l'amore per la letteratura. Sarà questa l'occasione per confrontarsi sulle tematiche legate a questo mondo, coinvolgendo i partecipanti in progetti legati alla maggior conoscenza della scrittura e della lettura, oltre alla diffusione culturale attraverso eventi che coinvolgano la cittadinanza”.