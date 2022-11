Giornata contro la violenza sulle donne, diverse le iniziative promosse dai Carabinieri nel Vco

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania rinnova il suo quotidiano impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne. Diverse sono infatti le iniziative pubbliche promosse dall’Arma dei Carabinieri su tutto il V.C.O., per sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica della violenza di genere che continua a rappresentare una delle più allarmanti piaghe sociali.

A Gravellona Toce, sin dal mattino e per tutto la giornata, all’interno del centro commerciale “Le Isole” è stato adibito uno stand informativo con la presenza di donne e uomini dell’Arma, specializzati nelle specifico settore d’intervento, dove la popolazione potrà prendere contatto con i militari e raccogliere il materiale informativo appositamente predisposto per l’occasione.

Analoga iniziativa è stata intrapresa nell’Ossola, dove è presente un infopoint all’interno del centro commerciale “Ossola Outdoor Center” di Crevoladossola. Anche qui sarà possibile avere un confronto, anche solo informativo ed informale, con i Carabinieri che quotidianamente si occupano dei così detti casi di “Codice Rosso”, ovvero tutti quegli episodi delittuosi maturati all’interno di un contesto relazionale.

E proprio per l’ascolto delle vittime maggiormente vulnerabili, presso la caserma del Comando Provinciale di Verbania, è da tempo stato allestito un apposito locale, reso neutro e accogliente con l’intento di mettere quanto più possibile a suo agio la vittima di abusi, denominato “Una stanza tutta per sé”. La creazione di una stanza protetta è stata resa possibile grazia alla sinergia con l’Associazione Soroptimist International, con la quale l’Arma dei Carabinieri ha recentemente rinnovato un protocollo d’intesa siglato inizialmente nel 2015 e finalizzato a rafforzare ulteriormente l’azione di contrasto alla violenza di genere e di supporto alle vittime.

Infine, nell’ambito della campagna globale “Orange the world”, la caserma del Comando Provinciale di Verbania sarà illuminata da luci di color arancione, per esprimere attraverso il colore prescelto a livello mondiale, l’impegno quotidiano dell’Arma nella lotta contro ogni forma di violenza.