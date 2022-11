In città l'accensione dell'albero di Natale di piazza Mercato FOTO E VIDEO

Accese le luci del grande albero di Natale in piazza Mercato. Come di consueto sono stati il sindaco Lucio Pizzi con la sua giunta e il parroco domese don Vincenzo Barone a dare il via alle festività natalizie in città. “Cerchiamo di lasciarci alle spalle i brutti pensieri di questi giorni e non perdiamo al speranza di un mondo migliore” le parole del primo cittadino.

Tanta gente, soprattutto tantissimi bambini, radunati intorno al grande albero nel centro del Borgo della Cultura.

La piazza è stata animata dalla parata natalizia con lo spettacolo "Light Christmas", con giocolieri luminosi e i trampolieri che hanno anticipato l'atteso arrivo di e Babbo Natale.